Infrator ganha no carro adesivo ''Eu paro na faixa'' Fiscalizar quem estacionou o carro em cima da faixa de pedestres não é mais tarefa só dos marronzinhos. Um grupo de ativistas criou uma página na internet onde divulga fotos de carros infratores após serem devidamente "autuados" - não com multas no para-brisa, mas com adesivos com a frase "Eu Paro na Faixa" colados em sua lataria.