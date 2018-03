Infraero planeja demolir hangares de Congonhas para ampliar aeroporto

SÃO PAULO - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) pretende demolir 15 imóveis no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo a assessoria da estatal, os prédios e hangares que podem ser demolidos pertenciam à Vasp.

A companhia aérea, que parou de voar em 2005, teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo em setembro de 2008. Desde então, a área que pertencia a Vasp, cerca de 126 mil m², está desativada. A Infraero quer expandir o aeroporto e pretende utilizar o espaço.

Na terça-feira, representantes da Infraero se reúnem com o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico (Conpresp) para discutir a demolição dos imóveis. Em 2004, o Conpresp abriu um processo de tombamento do aeroporto, que ainda não foi finalizado, por isso qualquer modificação na área deve ser submetida ao conselho.

A assessoria da Infraero afirmou que, caso o Conpresp conceda autorização para demolição, ainda não há previsão de quando isso deva ocorrer, já que a empresa aguarda o parecer.