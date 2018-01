Infrações de trânsito sobem 33,6% em 2009 na capital

Maíra Teixeira, do estadao.com.br,

Invadir a faixa exclusiva de ônibus, exceder o limite de velocidade e desobedecer o rodízio municipal de veículos foram as infrações que mais cresceram em 2009, na capital, segundo Secretaria Municipal de Transportes (SMT). Ao longo do ano, foram aplicadas 6.254.256 multas de trânsito na cidade, quantidade 33,6% superior à de 2008.

Invadir a faixa exclusiva de ônibus passou de 75.194 autuações em 2008, para 192.745 em 2009, aumento de 156%. A desobediência ao rodízio cresceu de 1.375 para 1.726, aumentando 28%. Já o excesso de velocidade, foi responsável por 1.538.294 multas, o que representa crescimento de mais de 70% em relação às 901.604 autuações em 2008.

As autuações mais comuns foram: desobediência ao rodízio (1.726 ocorrências, 28%), excesso de velocidade (1.538 ocorrências, 25%), estacionamento irregular (991 ocorrências, 16%), falar ao celular dirigindo (457 ocorrências, 7%), avançar o sinal fechado(333 ocorrências, 5%). As demais ocorrências foram responsáveis por 19%, com o total de 1.209 infrações.

Segundo a secretaria, o aumento desta infrações está relacionado à expansão da estrutura de equipamentos eletrônicos de fiscalização.