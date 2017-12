Informe-se antes de comprar 1.Várias espécies possuem um período anual de defeso, durante o qual a pesca é proibida para garantir a reprodução e renovação dos estoques na natureza. Esses períodos podem ser consultados nos sites do Ibama e do Ministério da Pesca. Se alguém estiver vendendo peixe fresco no período de defeso daquela espécie, estará cometendo crime ambiental.