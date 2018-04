Inea vai à Justiça para limitar voos no Rio O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) vai recorrer da liminar que derruba as restrições para o funcionamento do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. O Inea havia determinado a redução de 23 para 14 voos por hora, das 6 às 8 horas e das 20 às 22h30, por causa de reclamações de moradores. A Justiça, porém, atendeu a pedido da Infraero por entender que a regulamentação do número de voos é competência só da Anac. O Inea informou que deve mudar o critério de restrição para diminuir o movimento com base no limite de ruído.