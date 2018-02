Indy já causa lentidão na Marginal do Tietê

A realização de grandes eventos no fim de semana já causou congestionamentos ontem em São Paulo. Pela manhã e à tarde, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 10 km de congestionamento na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco.

Houve lentidão nas pistas local (entre as Pontes Imigrante Nordestino e das Bandeiras) e expressa (da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Aricanduva). Em toda a zona norte, foram 69 km de engarrafamentos.

Indy. As principais modificações no trânsito se devem à corrida de Fórmula Indy 300, no Anhembi. A CET bloqueou vias com cones e cavaletes e altera mãos até 5h de segunda-feira,

A pista local da Marginal do Tietê está interditada no trecho entre as Pontes das Bandeiras e da Casa Verde para a realização de treinos classificatórios hoje e para a corrida de amanhã. A Avenida Olavo Fontoura fica bloqueada em ambos os sentidos entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho. Para quem for assistir, a CET recomenda o uso de transporte público, porque não haverá bolsões de estacionamento.

1º de Maio. No domingo, além da corrida automobilística, haverá as festividades do Dia do Trabalho organizadas pela Força Sindical, na zona oeste, e pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), no centro. Outro evento esportivo que merece atenção é a disputa da segunda semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, às 16 horas, no Estádio do Pacaembu. A CET vai monitorar o trânsito nos arredores do estádio e poderá fechar algumas ruas momentaneamente.

Nesses casos, a recomendação da companhia ao público para ir e voltar dos eventos é a mesma da Fórmula Indy: usar o transporte público.