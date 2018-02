Indy causa problemas na cidade, mais de 40 dias depois

Caio do Valle, O Estado de S.Paulo

Mais de 40 dias depois da realização da Fórmula Indy em São Paulo, motoristas que passam por vias que receberam o circuito da prova ainda convivem com a falta de sinalização de trânsito. Na Marginal do Tietê, perto do Anhembi, na zona norte, um trecho de quase 1,5 km segue sem nenhuma faixa divisória na pista local, sentido Castelo Branco, o que expõe os condutores ao risco de acidentes.

Para a corrida, que ocorreu nos dias 1.º e 2 de maio, a Prefeitura recapeou a área com um tipo especial de asfalto, mas ainda não repintou as demarcações das faixas de rolamento. O problema vai da esquina da Rua Massinet Sorcinelli até o acesso à Avenida Olavo Fontoura.

Quem costuma dirigir pela Marginal reclama da situação. "Beneficiaram o esporte, mas deixaram o trânsito uma confusão. A falta de faixa dificulta muito. Você corre o risco de pegar um motoqueiro ou um caminhão em alta velocidade", diz o técnico Gabriel Poroger, de 25 anos. O motoboy Agmar Franco Silva, de 42, afirma que muretas de concreto colocadas no meio da pista local dificultam a saída para vias da zona norte.

"Por causa da Indy, puseram uma barreira que nos impede de usar a primeira entrada para a Olavo Fontoura (a da Rua Professor Milton Rodrigues, também recapeada e ainda sem faixas)."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O consultor de trânsito Sergio Ejzenberg explica que a ausência de sinalização no asfalto deixa a circulação insegura para todos, mas os motociclistas correm mais riscos. "Eles não conseguem se balizar para ver por onde passar. E os carros têm uma navegação menos previsível." Ele diz que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pode ser responsabilizada caso a falta de faixas provoque acidentes.

Em nota, a Prefeitura informou que a CET já tem um projeto para repintar as faixas na Marginal do Tietê e na Rua Professor Milton Rodrigues, mas não deu prazos. Sobre as muretas de concreto usadas para a corrida, diz que a retirada deve ocorrer "nos próximos dias".

Sarjetas. Também por causa da Fórmula Indy, um trecho de 1 km da Avenida Olavo Fontoura, na zona norte, perdeu as sarjetas. A camada de asfalto usada pela Prefeitura para o recapeamento é tão grossa que a via ficou no mesmo nível da calçada.

A Prefeitura afirma que fará o "nivelamento e alteamento das guias e passeios e do canteiro central, de modo a regularizar todo o viário da área". Também não há prazo.