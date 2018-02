Indústria química pega fogo em Bragança Paulista

SÃO PAULO - Equipes dos bombeiros trabalham desde as 15h45 de quinta-feira, 18, no interior da empresa Tecbraf, metalúrgica especializada em produtos para fundição, localizada no quilômetro 96 da rodovia Pedro Astenori Marigliani (SP-08), mais conhecida como rodovia Capitão Bardoíno, no bairro Parque dos Estados, em Bragança Paulista, interior do estado.

Nove equipes foram necessárias para controlar as chamas, que se iniciaram num galpão nos fundos da empresa onde estavam armazenados cerca de 2 mil litros de álcool. A última viatura deixou o local às 19 horas, mas por volta das 21h45, os bombeiros tiveram que retornar para o local pois novos focos de incêndio haviam surgido.

Às 2 horas desta sexta-feira, 19, permaneciam os trabalhos de rescaldo, no qual os bombeiros reviram e encharcam todo o material queimado para evitar o surgimento de novos focos. Dezoito funcionários estavam na empresa no momento em que as chamas se iniciaram. Segundo os bombeiros, não houve feridos.

Rodovia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em razão do incêndio, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) tiveram de bloquear a estrada em ambos os sentidos, transferindo o tráfego até as 19 horas para o interior da cidade, o que causou um pouco de transtorno para os motoristas.