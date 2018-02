Índios vão tentar retomar posse de imóvel Um dia após o cerco da polícia ao prédio do antigo Museu do Índio, líderes indígenas se reuniram com advogados para tentar reverter na Justiça a decisão que cassou a liminar que autorizava a permanência de 23 famílias no local. Cerca de 300 pessoas, entre representantes de 15 etnias e apoiadores da causa, reuniram-se no prédio histórico ao lado do Maracanã. O grupo defende o tombamento do imóvel e quer criar ali um centro cultural. Já o governo pretende demoli-lo para fazer estacionamento para a Copa.