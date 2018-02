Índios mapuches fazem rezas para acalmar Puyehue Dezenas de índios mapuches, os habitantes originários da Patagônia, postaram-se ao longo da última semana à beira do Lago Nahuel Huapi, nas redondezas de Bariloche, na Província de Rio Negro. Eles suplicam ao Pillán de Puyehue - o espírito que, segundo as crenças religiosas desse grupo, reside no Vulcão Puyehue - que acalme sua "ira" e pare de emitir as cinzas que estão soterrando milhares de hectares no Sul da Argentina. Os mapuches não conseguem entender a fúria do espírito do vulcão - para eles, sempre benigno.