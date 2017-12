Indiciados proprietário e responsável por obra que desabou em São Mateus

SÃO PAULO - A Polícia Civil indiciou o proprietário e um dos responsáveis pela construção do edifício comercial que desabou em São Mateus, na zona leste, sob suspeita de desabamento doloso (quando há intenção). No acidente, em agosto, dez operários morreram.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o proprietário Mostafá Abdallah Mustafá foi indiciado na quarta-feira, 11, e Alberto Alves Pereira na quinta-feira, 12.

O prédio em São Mateus ruiu quando trabalhadores se preparavam para o café na manhã do dia 27 de agosto. O desabamento, na Avenida Mateo Bei, aconteceu com ao menos 35 pessoas no local.