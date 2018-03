Indiciado dono de hotel após morte de garota A Polícia Civil de Ubatuba (SP)indiciou o dono da pousada em que uma adolescente de 16 anos morreu na manhã de sábado. A menina teria passado mal por causa do consumo excessivo de drogas no local. O proprietário do estabelecimento, que não teve a identidade revelada, acabou indiciado por corrupção de menores e favorecimento de exploração sexual.