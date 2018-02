Índice geral de vítimas apresentou uma leve queda No geral, o balanço de mortes no trânsito da capital paulista ficou praticamente estável no ano passado. Houve redução de apenas 1,8% em relação ao mesmo período anterior - caiu de 1.382 para 1.357. A taxa é menor do que a registrada nos outros anos, quando a redução ficou em média na casa de 6%.