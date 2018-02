Índice de umidade relativa do ar deve chegar aos 25%, prevê CGE

São Paulo, 17 - O índice de umidade relativa do ar na capital paulista deve cair até a marca dos 25% no período da tarde deste domingo, 17, em algumas estações monitoradas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), de acordo com estimativas do órgão.

Por volta das 14h30, na região de Cidade Ademar, na zona sul, o índice era de 31,9%. Já na zona norte, no Campo de Marte, o índice já estava na marca dos 27%. A tendência é que diminua nas próximas horas.