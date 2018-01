Índice de umidade do ar nesta terça deve ficar abaixo dos 30% em SP

O índice de umidade relativa do ar deve permanecer abaixo dos 30% na tarde desta terça-feira, 20, por conta da massa de ar seco que ainda predomina sobre o Estado, inibindo a formação de nuvens carregadas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A terça-feira, 20, começou com os termômetros marcando 15ºC na Capital paulista e promete ser mais um dia com muito sol e temperaturas elevadas, com a máxima ficando em torno dos 29ºC. Novamente não há previsão de chuvas.

Pelo menos até a quinta-feira, 22, as condições atmosféricas não mudam muito. As simulações indicam que a partir da sexta-feira, o tempo começa a mudar. Uma nova frente fria avança em direção ao Sudeste, rompendo o bloqueio atmosférico, trazendo chuvas no sábado e leve declínio das temperaturas, fatores que amenizam um pouco o calor dos últimos dias e melhorando também a qualidade do ar.