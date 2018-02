Indenizações por acidente de trânsito passam de R$ 1 bi no ano

São Paulo foi o Estado com o maior número de pagamentos por morte - 4.841, ou 19% do total do País. Minas, com 10%, Rio e Paraná, ambos com 7%, aparecem na sequência. Os dados foram divulgados ontem no Rio pela Seguradora Líder, administradora do DPVAT. Entre janeiro e junho, foram feitos 165.111 pagamentos (R$ 1,127 bilhão). "Infelizmente, o seguro é um reflexo de uma situação que verificamos no País. Os índices de acidentes são alarmantes, seja em feriados ou no dia a dia", disse o diretor da seguradora, Ricardo Xavier.

Invalidez. No primeiro semestre, as indenizações pagas por invalidez permanente corresponderam a 65% dos pedidos (107.403). A maior parte dos acidentes envolveu homens: 76%. As vítimas com idades entre 15 e 34 anos concentraram 70,4% dos pagamentos.

COMO SOLICITAR

Onde

O site www.dpvatseguro.com.br tem a lista de postos de atendimento para entrar com o pedido.

Como

Os documentos necessários (listados no site) variam de acordo com o tipo de indenização.

Quando

O prazo para dar entrada no pedido de indenização é de 3 anos a partir da data do acidente.