Indenização moral deve ser de cerca de R$ 200 mil As famílias que perderam parentes nos desabamentos poderão receber, cada uma, cerca de R$ 200 mil de indenização por danos morais, segundo cálculo do procurador-geral da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ), Ronaldo Cramer. Ações desse tipo levam em média cinco anos para ser concluídas, afirmou o advogado.