Indaiatuba já tem pedágio por trecho Começou ontem o sistema que permite a cobrança eletrônica de pedágio por trecho, entre os km 15 e 77,6 da Rodovia Santos Dumont (SP-075). Por enquanto, só motoristas de Indaiatuba com carros de passeio serão beneficiados. Com o novo modelo, moradores da cidade pagarão R$ 4 - hoje, paga-se R$ 10,10 entre o município e Campinas. Informações no site www.artesp.sp.gov.br/pontoaponto, onde é preciso fazer cadastro. / B.R.