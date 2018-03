Incor atenderá unidades de todo o País em dois anos

Iniciado em fevereiro com R$ 20,2 milhões, o projeto está em testes, por enquanto na capital. Em até dois anos, a expectativa é de que todas as unidades de saúde do País estejam conectadas. A participação dos hospitais e postos médicos ocorrerá por indicação do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. As unidades receberão visita do Incor para levantamento de necessidades de infraestrutura e de treinamento dos médicos, tanto para operar o sistema de discussão de casos pela web quanto para executar o protocolo básico de diagnóstico e tratamento das doenças do coração. / A.F.