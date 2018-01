Incentivos para evitar trânsito

Desconto no estacionamento para quem traz no carro um carona ou mais, criação de horários diferenciados de entrada e saída para os funcionários e infraestrutura interna de serviços são algumas das iniciativas tomadas por empresas que se mudaram para as novas torres comerciais da Vila Olímpia, bairro da zona sul de São Paulo. O objetivo é diminuir o impacto dos prédios e impedir que o trânsito trave.

O bairro não para de crescer desde 2000. Estão previstos mais 50 lançamentos de empreendimentos comerciais, sem contar os residenciais, segundo a Empresa Brasileira de Estudo do Patrimônio (Embraesp). Entre as ruas estreitas da região não param de subir prédios gigantes que trazem milhares de pessoas a cada inauguração. Quando o Santander abriu as portas, na esquina das Avenidas Juscelino Kubitschek e Nações Unidas, no ano passado, 8 mil funcionários se instalaram na torre de 29 pavimentos.

Sabendo que o trânsito na região já era ruim, a empresa deu um incentivo, criando o programa Carona Amiga. Funcionários que não tinham direito a estacionamento no prédio ganham vagas se trouxerem um carona.

A analista de planejamento e atendimento Ana Sarkovas, de 26 anos, aderiu à ideia. Todos os dias ela vai para o trabalho com até três colegas no seu carro. "Ganhei um selo do programa, que me dá direito à vaga na garagem da empresa e também a um desconto na mensalidade." A empresa ainda oferece um estacionamento para bicicletas e vestiário para quem preferir ir para o trabalho pedalando. Ana ainda conta com consultórios médicos, academia e salão de beleza dentro da empresa.

Outros problemas. "Além do trânsito, as calçadas são estreitas, com postes no meio, que fazem o pedestre ir para o meio da rua", diz o arquiteto Roberto Aflalo Filho, que tem escritório ali. "Quando saio para almoçar a pé com clientes estrangeiros passo vergonha."

A Prefeitura vem fazendo melhorias para resolver problemas antigos, que se agravaram com o adensamento populacional. São obras na acessibilidade das calçadas, no trânsito e de limpeza das galerias fluviais - como a localizada na Rua Gomes de Carvalho, entre as Ruas Alvorada e Nova Cidade.

Entre as intervenções importantes estão pavimentação, drenagem, paisagismo, iluminação pública e aumento da área viária na Rua Funchal e nas Avenidas Brigadeiro Faria Lima e Hélio Pellegrino. A Rua Gomes de Carvalho foi duplicada. Houve a abertura da Rua Olimpíadas, onde fica o Shopping Vila Olímpia, que ganhou calçadas largas e três faixas de pista de cada lado da rua, o que é atípico na região.