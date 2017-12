Incêndios deixam duas pessoas feridas em São Paulo na madrugada

SÃO PAULO - Duas pessoas sofreram queimaduras em dois incêndios combatidos pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo na madrugada desta quinta-feira, 25. O primeiro caso aconteceu por volta das 2h30 em um apartamento do Conjunto Habicional Castro Alves, na Cidade Tiradentes, na zona leste. Um homem de 46 anos teve queimaduras de 1º e 2º graus em um pé e uma mão e foi internado no Hospital São Mateus. Nove viaturas foram enviadas ao local para o combate das chamas.

Já no bairro do Ipiranga, na zona sul, uma pessoa teve 50% do corpo queimado em incêndio em uma casa na Avenida Tereza Cristina, próximo à Avenida do Estado. A vítima foi levada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia. Não foram informados detalhes sobre a pessoa ferida. As causas dos dois incêndios ainda não são conhecidas.