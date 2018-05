Incêndio no centro de SP altera itinerários de ônibus e bloqueia avenidas

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informa que manterá alterações no trânsito da região central por até 15 dias a partir desta quarta-feira, 2, em razão do incêndio e desmoronamento de um prédio na madrugada de terça-feira, 1º, na Rua Antônio de Godói.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mantém os seguintes bloqueios:

- Avenida Rio Branco, nos dois sentidos, no trecho entre a Avenida Ipiranga e o Largo do Paiçandu;

- Rua Antônio de Godói com o Largo Santa Efigênia;

- Largo do Paiçandu;

- Avenida Ipiranga com a Rua do Boticário;

A CET também orienta o motorista a buscar vias alternativas na região central.

A circulação de 24 linhas de ônibus também será modificada nos próximos 15 dias, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans).

"Juntas, elas transportam cerca de 200 mil passageiros por dia. Duas linhas que originalmente fazem ponto final no Largo do Paiçandu atenderão na Rua Timbiras e outras duas irão até a Praça do Correio. Já a ligação com o Terminal Vila Nova Cachoeirinha será mantida no largo", destacou a nota.

Além disso, será realizada inversão no sentido de direção da Rua Capitão Salomão, permitindo que os veículos que estão na Rua Conselheiro Crispiniano possam seguir na direção do Vale do Anhangabaú.

O tráfego de veículos foi liberado apenas nas avenidas São João e Ipiranga.

Técnicos da SPTrans estão nas imediações dos pontos de ônibus informando os usuários das linhas.

Clique aqui para mais informações sobre as linhas de ônibus que sofreram alterações.