Incêndio mata duas crianças na zona oeste de SP

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Duas crianças morreram carbonizadas em um incêndio que atingiu uma residência na Rua Oduvaldo Viana, no Jardim Rincão, região do Jaraguá, zona oeste de São Paulo, no fim da manhã desta quarta-feira, 19.

Os corpos foram encontrados carbonizados logo após os bombeiros conseguirem controlar as chamas. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. A mãe das crianças foi socorrida inconsciente ao Pronto socorro de Pirituba.

Além das cinco equipes dos bombeiros e um helicóptero Águia, também foi acionado para o resgate das vítimas.