Incêndio mata duas crianças na zona leste de SP

SÃO PAULO - Duas crianças morreram no incêndio de uma casa no Itaim Paulista na noite dessa segunda-feira, 9, na zona leste de São Paulo. Os bombeiros receberam o chamado às 21h19 e chegaram a resgatar os dois menores com vida do interior da residência, na Rua Manoel José Vaz, 281. Uma menina, de 9 anos, e um menino, de 5, deram entrada no Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina com parada cardíaca e queimaduras graves e não resistiram aos ferimentos. Sete viaturas atenderam a ocorrência e o fogo foi extinto por volta das 22h30.

No interior do imóvel também foram socorridos dois adultos, que tiveram ferimentos leves. De acordo com a Polícia Militar, a mãe das crianças havia saído de casa para ir à padaria no momento do incidente e deixou os filhos com a irmã. Quando voltou, encontrou a residência em chamas.Vizinhos ajudaram a destruir as janelas para que fosse possível entrar na casa.

A tia, que mora no mesmo quintal, informou aos PMs que atenderam a ocorrência que as crianças estavam sob os cuidados de seu irmão.Ela contou que viu um clarão vindo da cozinha da casa da irmã. De acordo com o irmão, os dois menores estavam dormindo quando as chamas começaram. Eles foram encontrados debaixo de colchões.

O caso foi registrado no 50º D.P (Itaim Paulista). Foi solicitada uma perícia no local para esclarecer a causa do incêndio.