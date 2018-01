Incêndio mata criança em Carapicuíba

SÃO PAULO - Um menino de 6 anos, de prenome Vinícius, morreu, por volta das 22h30 de quinta-feira, 19, após um incêndio atingir parte do cortiço onde ele morava, uma área invadida, localizada na altura do nº 193 da Rua Kansas, no Parque Flórida, em Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo.

Bombeiros foram acionados, mas, ao chegarem no local, segundo os moradores uma hora depois - em razão de Carapicuíba ser atendida por Osasco ou por Barueri - encontraram a criança morta, dentro do banheiro.

O menino dormia no andar superior da casa no momento em que o fogo teve início e, ao perceber as chamas, teria se escondido no banheiro, onde morreu intoxicado.

Não se sabe ainda o que causou o incêndio, mas, segundo a polícia, no local os moradores acumulam muito entulho e lixo.

Até as 2h30 desta sexta-feira, 20, a perícia ainda não havia iniciado o trabalho dentro da casa. O caso será registrado no Distrito Policial Central da cidade