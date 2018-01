Incêndio mata casal de idosos e deixa um ferido na zona sul

Um casal de idosos morreu carbonizado, por volta das 4h deste sábado, 21, após um incêndio tomar conta da casa onde eles residiam, na altura do nº 573 da Rua Nicolau Gonçalves Fiuza, no Jardim Boa Esperança, região do Jardim Ângela, na zona sul da capital paulista.

Cinco viaturas dos bombeiros foram acionadas às 4h06 por uma testemunha informando possível incêndio no fogão da residência, mas, quando a primeira das cinco equipes enviadas para o local chegou ao imóvel o fogo já havia tomado conta da casa. Uma senhora de 85 anos e um senhor, supostamente o marido dela, de 89 anos, morreram no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma terceira vítima, do sexo feminino, de 57 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital M`Boi Mirim, onde segue internada. Os nomes das vítimas não haviam sido informados pela polícia até as 6h30. Policiais militares do 37º Batalhão, acionados pelos Bombeiros, acompanham o trabalho da perícia no interior da casa.

O caso será registrado no 100º Distrito Policial, do Jardim Herculano. Não se sabe ainda o que teria causado o incêndio, mas, segundo as poucas informações apuradas pela polícia até o momento, o senhor que morreu fumava muito, o que leva a polícia não descartar a princípio a hipótese de fogo causado por ponta de cigarro acesa.