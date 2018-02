Incêndio mata avó e neta de 3 anos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma menina de 3 anos e a avô dela morreram, nesta madrugada de quarta-feira, 14, após um incêndio atingir a casa onde elas estavam, na Rua Vicente Luiz de Brito, na região do Tremembé, na zona norte de São Paulo.

Por volta das 2h45, segundo a Polícia Civil, vizinhos escutaram gritos e perceberam que o interior da casa estava em chamas. Seis equipes dos bombeiros foram acionadas.

Edna Vilma Nascimento Marques, de 45 anos, segundo os bombeiros, morreu no local. A neta dela, Eduarda Vitória Nascimento Marques, de 3 anos, foi levada no pronto-socorro do Jaçanã, mas não resistiu.

A polícia ainda não sabe a causa do incêndio. O caso foi encaminhado ao 73º Distrito Policial, do Jaçanã.