Incêndio mata 2 crianças na zona leste

SÃO PAULO - Um incêndio em uma residência localizada na rua Guilherme Piso, no Jardim Helena, zona leste da capital, matou duas crianças por volta das 15h30 desta quarta-feira.

Segundo o Corpo de dos Bombeiros, as crianças foram encontradas mortas abraçadas embaixo de uma cama. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O fogo já foi extinguido, de acordo com os bombeiros. A perícia foi ao local.