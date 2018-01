Incêndio em usina de etanol já dura mais de 24 h no interior de SP

SOROCABA - Já dura mais de 24 horas o incêndio que atingiu, na manhã de segunda-feira, 12, um tanque com 5 milhões de litros de etanol numa usina de cana-de-açúcar em Paraíso, no interior de São Paulo. Pelo menos 50 bombeiros de unidades da região e da capital controlam as chamas para evitar que outros tanques sejam atingidos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Assim que o fogo começou, o tanque explodiu e as chamas se elevaram a mais de 20 metros. Ninguém ficou ferido. A usina tem outros cinco tanques com o combustível.

Com o apoio de caminhões-pipas de outras usinas da região, os bombeiros trabalham no resfriamento dos tanques vizinhos ao que está em chamas para evitar o incêndio se propague. A área foi isolada por conta do risco de explosão.

