Incêndio em fiação de iluminação pública fecha Alameda Santos

SÃO PAULO - Um fiação de iluminação pública pegou fogo na manhã desta terça-feira, 2, na Alameda Santos, próximo à Rua Augusta, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi extinto por volta das 8h30. Não houve registro de feridos.

Uma faixa da Alameda Santos foi liberada para trânsito por volta das 9 horas, mas o congestionamento na região ainda se refletia nas Avenidas Rebouças e Paulista.

Além da fiação, uma árvore chegou a ser atingida e a rua foi interditada para os trabalhos de uma viatura dos bombeiros. A AES Eletropaulo também foi acionada.

Em nota, a AES Eletropaulo informou que a fiação atingida é de responsabilidade do Ilume - departamento de iluminação pública da Prefeitura. Segundo a concessionária de energia, os cabos da Eletropaulo são subterrâneos no trecho onde houve o incidente.

"Uma equipe da concessionária de energia está no local apenas para dar suporte ao Ilume. Não há interrupção no fornecimento de energia", declarou.

