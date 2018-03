Incêndio em sala da Gol atrasa voos em Brasília Um incêndio causado por um curto-circuito em uma sala da Gol complicou a vida de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília, na manhã de ontem. O caso ocorreu de madrugada e levou a atrasos de voos e cancelamentos, pois deixou inoperante o registro de operações. À tarde, tudo foi normalizado, sem interdições no saguão, e com atraso de 3% na Gol.