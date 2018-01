Incêndio em restaurante deixa um morto na Vila Romana

Atualizado às 18h46

Um incêndio atingiu um restaurante no fim da manhã desta quinta-feira, 20, na Rua Fabia, número 800, esquina com a Rua Aurélia na Vila Romana, zona oeste de São Paulo. Daniela Correa dos Santos, de 32 anos, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram encaminhadas ao restaurante, chamado Sabor da Aurélia.

A polícia trabalha com a hipótese de vazamento de gás - indícios levam a crer que o fogo começou com a propagação da chama de um botijão, cuja mangueira teria se soltado.

Daniela, que tinha três filhos, estava trabalhando no estabelecimento havia apenas uma semana.

O incêndio começou por volta das 11 horas. Depois que o fogo foi controlado, os bombeiros encontraram a vítima no interior do restaurante. Não foi informada a identidade da pessoa que morreu.

O restaurante está interditado até que se faça a perícia. Não há informações sobre as causas do incêndio.