Incêndio em prédio residencial deixa 4 feridos em São Paulo

Quatro pessoas ficaram feridas durante um incêndio em um prédio residencial na manhã desta sexta-feira, 20, na Vila Albertina, na zona norte de São Paulo.

As vítimas foram intoxicadas pela fumaça. Duas delas foram atendidas e liberadas no local, enquanto outras duas foram encaminhadas para os prontos-socorros Cachoeirinha e São Camilo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram um apartamento no 11º andar do prédio, que tem 12 andares. Onze viaturas da corporação foram enviadas para o local. O fogo foi controlado por volta das 12 horas. As causas do incêndio serão investigadas.