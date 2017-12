Incêndio em prédio residencial de Pinheiros deixa 11 feridos

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu um prédio residencial no número 100 da Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na madrugada deste sábado, 21. Onze pessoas ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros enviou 23 viaturas ao local e, por volta das 3h20, o fogo foi controlado. Por terem inalado fumaça, três pessoas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas, na zona oeste; três para Santa Casa, na região central; e cinco foram medicadas no local por uma Unidade de Suporte Avançado (USA), dos bombeiros e, em seguida, liberadas.

A Rua Teodoro Sampaio foi interditada durante a madrugada. Às 7h16, a via foi totalmente liberada, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As causas do incêndio serão investigadas.