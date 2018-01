Incêndio em prédio mata um e deixa quatro intoxicados

Uma pessoa morreu e quatro ficaram intoxicadas na tarde desta segunda-feira, 20, após um incêndio nos dois últimos andares do prédio de número 751, na Rua Barão de Campinas, no bairro Santa Cecília, centro de São Paulo.

De acordo com o Grupamento Aéreo da Polícia Militar, por volta das 14h15, o fogo, que começou por volta das 12h30, já havia sido controlado e as equipes do Corpo de Bombeiros realizavam a operação rescaldo no local.

Segundo a corporação, um dos moradores do edifício faleceu depois de se jogar do último andar para tentar fugir das chamas.

Outras quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram intoxicadas. As vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros dos hospitais Santa Casa e Tatuapé. Uma delas teve parada cardiorrespiratória e está em perigo. Inicialmente, as informações davam conta de que três pessoas haviam se jogado do prédio.