Incêndio em prédio de SP mata um e deixa três intoxicados

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram intoxicadas no fim da manhã desta quarta-feira, 16, durante um incêndio na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. As chamas que começaram em um dos apartamentos do prédio na Rua Domingos de Moraes, por volta das 11h30, foram controladas no início da tarde. Quatro carros dos bombeiros estiveram no local.

As causas do incêndio serão investigadas. As pessoas que ficaram intoxicadas devido a grande fumaça foram levadas para o pronto-socorro do Hospital São Paulo.