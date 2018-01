Incêndio em pensão deixa dois feridos na Cracolândia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um incêndio deixou duas pessoas feridas neste domingo, 5, no Largo Coração de Jesus, no bairro Santa Cecília, próximo à região da Cracolândia, no centro de São Paulo. O fogo atingiu uma pensão instalada em um antigo sobrado e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 5h46. A ocorrência foi aberta às 4h46.

Segundo os bombeiros, 20 viaturas foram enviadas ao local e, até as 9h40, permaneciam trabalhando no rescaldo do fogo. Um homem adulto e um idoso, as duas vítimas foram encaminhadas ao posto de saúde do bairro Santana por apresentarem dificuldades respiratórias.

Veja imagens do combate ao fogo: