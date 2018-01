Incêndio em mata de Barueri põe condomínio de luxo em risco

SOROCABA – Um incêndio atingiu uma área de matas e colocou em risco residências de um condomínio de alto padrão, na região de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, no início da noite de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Barueri, as chamas ganharam porte e avançaram para a área verde do condomínio Tamboré 1. A fumaça encobriu algumas casas e assustou moradores da região.

Duas viaturas e um caminhão-tanque com 12 mil litros de água foram deslocados para a área. Ainda segundo os bombeiros, o avanço das chamas em direção ao condomínio foi contido por volta das 19h30, mas ainda havia fogo em outras áreas. Não havia registro de vítimas do incêndio. A extensão das matas consumidas pelas chamas ainda não tinha sido levantada até as 20 horas.