Incêndio em hospital de custódia psiquiátrico deixa 1 morto e 3 feridos

Atualizado às 5h45

SÃO PAULO - Um incêndio deixou um preso morto e três feridos, na madrugada desta quinta-feira, 20, no interior do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima (Franco da Rocha I), localizado na Estrada Mathias Albuquerque, próximo à Estrada do Governo, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Os bombeiros foram acionados por volta da 1h30. O fogo teria atingido um dos galpões da unidade onde, segundo o que foi informado à Polícia Militar, funciona da rouparia. Uma das vítimas, a princípio todas do sexo masculino, teria morrido carbonizada no local, também segundo a PM. As demais foram levadas para o pronto-socorro.

Até as 5h45 desta manhã, o boletim de ocorrência não havia sido finalizado na Delegacia Central da cidade nem detalhes do ocorrido foram informados pela Polícia Civil. Eram 4h30 quando viaturas dos bombeiros e do 26º Batalhão da PM permaneciam em frente à unidade. Não foi informado ainda o que deu início ao incêndio.