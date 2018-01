Um incêndio em uma granja de frangos de corte causou a morte de 27,3 mil aves na madrugada de ontem, em Capela do Alto (SP), região de Sorocaba. Bombeiros trabalharam durante cinco horas para conter as chamas no galpão de 2,1 mil metros quadrados, que podem ter se originado no sistema de aquecimento das aves. Tanto os animais quanto as instalações não estavam no seguro.