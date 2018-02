Incêndio em garagem deixa 34 ônibus destruídos em Osasco

Atualizada às 12h44

OSASCO - Trinta e quatro ônibus foram incendiados por volta de 1h desta terça-feira, 22, no pátio de estacionamento da empresa Urubupungá, uma das duas que realiza o transporte municipal da cidade de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. A empresa estima que 20 mil passageiros tenham sido prejudicados na manhã desta terça-feira e que o prejuízo chegue a R$ 10 milhões.

Cerca de 10 homens armados renderam um vigilante e três manobristas e invadiram o pátio de estacionamento da empresa que fica no bairro de Jardim Mutinga, no norte do município. O grupo usou gasolina para atear fogo nos veículos que estavam no pátio e as chamas se alastraram rapidamente. Ao todo, 23 carros tiveram perda total e 11 foram destruídos parcialmente. Segundo a empresa, os próprios funcionários foram obrigados pelos criminosos a jogar gasolina nos ônibus, mas ninguém ficou ferido.

"Nós calculamos um prejuízo de cerca de R$ 10 milhões. E não é a primeira vez que isso acontece, desde 2013, mais 10 ônibus foram incendiados aqui", disse o diretor da Urubupungá, Luiz Augusto Saraiva. A empresa conta com 670 veículos e atende a 20 linhas municipais.

Na manhã desta terça-feira, o cheiro de pneu queimado ainda era forte no pátio onde as carcaças dos ônibus estão. A perícia já foi ao local e imagens de câmeras de segurança serão analisadas pela Polícia Civil a fim de identificar os responsáveis. O caso foi registrado pelo 10º DP de Osasco.

Por volta de 21h50 de segunda-feira, houve uma tentativa de incêndio de outros dois veículos da mesma empresa no centro de Osasco, mas operadores conseguiram evitar que as chamas se espalhassem e os ônibus não foram danificados.

Investigação. O chefe da delegacia seccional de Osasco, Paulo Tucci, acredita que há relação entre o incêndio de ônibus na madrugada desta terça-feira, 22, e a morte de um traficante da região. O jovem de 19 anos identificado apenas como Edenilson foi executado com 24 tiros na noite desta segunda no bairro Parque Oeste por dois indivíduos que desceram de um carro do modelo Astra. Segundo Tucci, o jovem tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

"A força-tarefa que está investigando esse caso (incêndio) acredita que há sim relação entre os incêndios e a morte deste individuo", disse. Dois inquéritos foram abertos pela Polícia Civil, um de homicídio e outro de incêndio.

Transporte. Na manhã desta terça-feira, os pontos de ônibus da cidade estavam bastante cheios. Há meia hora no ponto de ônibus, Elizete Souza, de 47 anos, reclamava da demora. "Hoje a demora está demais, vou chegar atrasada, mas ainda não avisei o chefe" disse.

Segundo a Urubupungá, para tentar atender a população, ônibus que estavam no programa de manutenção preventiva e da frota reserva serão colocados em circulação. A empresa entretanto não disse quantos.