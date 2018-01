Incêndio em ferro velho de Guarulhos é controlado

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um incêndio em carcaças de carros de um ferro velho em Estrada de Lavras, em Guarulhos, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira, 11. Uma viatura foi enviada para controlar o fogo. Os bombeiros não sabem dizer se no local funciona um desmanche de carros.

Também em Guarulhos, um grupo de homens armados ateou fogo a um ônibus da companhia Transguarulhense por volta das 4 horas desta quarta-feira, 11, no quilômetro 210 da Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, de três a quatro homens pararam o coletivo no Trevo de Bom Sucesso, renderam o motorista e mandaram os passageiros saírem. Eles colocaram fogo no veículo, que teve perda total. Ninguém ficou ferido e o bando fugiu. Uma viatura dos Bombeiros foi enviada ao local para extinguir o fogo.