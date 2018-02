Incêndio em favela mata uma pessoa em São Bernardo

Atualizado às 16h20.

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu carbonizada e outra foi internada por intoxicação, às 2h30 desta quarta-feira, 13, após um incêndio destruir um barraco por completo e dois parcialmente na favela localizada na altura do nº 1.010 da Rua Leonardo Martins Neto, no bairro dos Casas, em São Bernardo do Campo, no ABC.

Seis viaturas dos bombeiros foram acionadas, mas não chegaram a tempo de resgatar Marco Aurélio de Souza, de 41 anos, que morava sozinho no barraco que foi completamente incendiado. Não se sabe ainda o que deu início às chamas. O caso foi encaminhado ao 3º Distrito Policial da cidade. Foi solicitada perícia técnica para o local.