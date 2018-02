Incêndio em favela mata um em São Bernardo Um corpo carbonizado foi encontrado em uma favela na Rua Leonardo Martins Neto, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, após um incêndio atingir três barracos na madrugada de ontem. As chamas destruíram totalmente uma residência e deixou outras duas parcialmente afetadas. Durante o trabalho dos bombeiros, o corpo foi achado no terceiro barraco. O caso foi registrado no 3.º DP de São Bernardo do Campo e a delegacia solicitou perícia técnica para o local, além de exames de identificação do corpo.