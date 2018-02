Incêndio em favela mata um e fere dois na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu em um incêndio que atingiu uma favela no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 12. Cerca de 10 barracos de madeira foram atingidos, e a polícia ainda não sabe o que iniciou o fogo. Duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Cachoeirinha por terem inalado fumaça.

Raimundo Ribeiro de Oliveira, de 34 anos, morava sozinho e estava em casa quando as chamas tomaram a residência, por volta de 1 hora da madrugada. Segundo vizinhos ele era alcoólatra e poderia não ter conseguido fugir por estar embriagado. As casas estavam sendo construídas, há cerca de 40 dias, por cima de um pequeno córrego.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O barulho do madeirite queimando parecia tiros. Só quando abri a porta e vi as chamas ali na frente que soube ser incêndio. Nunca senti tanto medo na minha vida" contou a dona de casa Lucia Santos, de 48, vizinha do barraco. Os moradores subiram nos telhados e, com a água das caixas d'água, iniciaram o combate ao fogo. Os bombeiros chegaram em seguida e terminaram o trabalho.