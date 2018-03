Incêndio em favela destrói 40 barracos Um incêndio destruiu cerca de 40 barracos em uma favela em Diadema, no ABC paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 0h10 de ontem em barracos na Rua dos Imigrantes, no Jardim Ruyce. O incêndio foi controlado duas horas depois. Segundo os bombeiros, não houve feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas é possível que tenha sido provocado por fogos de artifício.