Incêndio em favela deixa um ferido na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um pessoa ficou ferida durante um incêndio na região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira, 9.

Os bombeiros enviaram 11 viaturas por volta das 11h20 para combater o fogo na favela do Areião, situada na Rua Andries Both.

Apenas um barraco foi destruído. O morador do local foi encaminhado para um hospital da região. Os bombeiros disseram que os trabalhos no local têm apoio do policiamento e da Defesa Civil.

A causa do incêndio será apurada.