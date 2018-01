Incêndio em favela de Ribeirão Preto deixa 19 desabrigados

Cinco barracos de uma favela, do bairro Simioni, em Ribeirão Preto, foram totalmente destruídos por um incêndio, na tarde deste sábado, 13. Dezenove pessoas ficaram desabrigadas.

O incêndio teria começado após um menino acender um papel no fogão e atear fogo num colchão de um dos barracos, construído com madeira, o que facilitou a combustão. O incêndio se alastrou rapidamente e atingiu sete barracos no total. Três veículos do Corpo de Bombeiros foram ao local, e o fogo levou cerca de 15 minutos para ser controlado. Os moradores só tiveram tempo de sair com alguns objetos.

A Prefeitura da cidade forneceu colchões e cestas básicas às pessoas, que foram para casas de parentes. A Secretaria de Assistência Social da prefeitura afirma que irá se reunir com os desabrigados durante a semana.