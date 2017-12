Incêndio em favela da zona leste de SP deixa 140 famílias desabrigadas

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu a Favela do Pé Sujo, na Penha, na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo, 11, e deixou cerca de 140 famílias desabrigadas. Ninguém ficou ferido, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Barracos espalhados por uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados foram destruídos. Os dados ainda estão sendo contabilizados pela Subprefeitura da região.

O incêndio teve início por volta das 23 horas de ontem e as causas ainda serão investigadas. Técnicos da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) farão uma vistoria no viaduto ainda nesta manhã para verificar se as chamas danificaram a estrutura.

Para combater o fogo, os bombeiros enviaram 28 viaturas para o local. A favela, também conhecida por Tiquatira, fica na Avenida Governador Carvalho Pinto, no bairro de Cangaíba. Às 8h, ainda haviam duas equipes dos bombeiros no local fazendo o rescaldo.

AUXÍLIO

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que agentes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Penha forneceram 58 cestas básicas, 193 colchões, 193 cobertores e 58 kits de higiene às vítimas do incêndio.

A Subprefeitura da Penha também disponibilizou o Clube Escola Tiquatira para abrigar todas as famílias, mas somente uma pessoa aceitou ir para o abrigo. O restante foi para casas de parentes e amigos.

TRÂNSITO

O incêndio também interditou por cerca de 11 horas o Viaduto Milton Tavares de Souza, que liga a Penha à Marginal do Tietê, que teve o trânsito liberado às 9h50 desta segunda-feira.

As três linhas de ônibus que tiveram alterações em suas itinerários - 3301/10 Terminal São Miguel/Terminal Parque Dom Pedro II, a 2628/10 - Terminal Aricanduva/Jardim Nazaré e a linha 2080/10 Terminal Aricanduva/Jd Kemel - agora seguem em seus itinerários normais.

Notícia atualizada às 11h55.