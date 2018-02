Incêndio em fábrica de sabão interdita Avenida Brasil, no Rio

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio que atingiu uma fábrica de sabão na Avenida Brasil, em Benfica, bairro da zona norte do Rio. Nenhuma pessoa ficou ferida, de acordo com a corporação. Toda a pista lateral da avenida, no sentido centro, está bloqueada para o trabalho dos bombeiros. O trânsito é desviado para as faixas centrais da via que é uma das principais da capital fluminense.

A empresa Sabão Português fica à beira da avenida, no número 2.391. Ao menos 13 viaturas dos bombeiros combateram as chamas, diz a corporação. Os bombeiros foram acionados às 10h34 e controlou o fogo às 11h10.

As três faixas da pista lateral da Avenida Brasil estão bloqueadas para o tráfego de veículos, desde a região do bairro Manguinhos até a altura do incêndio. Os carros seguem por um desvio pela pista central da via, de acordo com o Centro de Operações do Rio. Há congestionamento até o bairro de Ramos, ainda na zona norte da capital.